لسوقهم إلى الخدمة الإلزامية.. قوات النظام تعتقل عشرات الشبان في ريف دير الزور 

محافظة دير الزور: اعتقلت قوات “الأمن العسكري” التابع لقوات النظام، عشرات الشبان في حملة أمنية لسوقهم إلى الخدمة الإلزامية، في مناطق الميادين والعشارة وصبيخان بريف دير الزور الشرقي.

ويأتي ذلك، في ظل رفض أبناء المنطقة الالتحاق في صفوف قوات النظام، حيث يتهرب الشبان من الحواجز الأمنية، تجنبًا للوقوع في قبضتهم، بينما تعمل الميليشيات الإيرانية على استقطابهم مستغلة بذلك نفوذها والمغريات التي تقدمها لهؤلاء الشبان، أهمها الخدمة ضمن مناطق دير الزور.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، عبارات جدارية خطها مجهولون على جدران مدارس في مدينة دير الزور، تطالب برحيل بشار الأسد واسقاط النظام السوري، حيث كتبت تلك العبارات على مدارس عدنان عكاب و جميل علوان في حي الجورة بمدينة دير الزور، في ظل القبضة الأمنية التي تفرضها قوات النظام.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في شباط الفائت، عبارات جدارية مناوئة للتواجد الإيراني، خطها مجهولون على جدران مبنى مستودعات الكهرباء بمدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث كتب “اطردوا إيران” و “الإيرانيون قتلة لا مدافعين”، بالتوازي مع ذلك، تشهد المنطقة تزايدًا في النشاطات الثقافية ذات الطابع “الشيعي” التي تدفع أبناء المنطقة للتشيع والانخراط في ميليشياتها العسكرية.