لسوقهم إلى الخدمة الإلزامية.. قوات النظام تشن حملة اعتقالات في مناطق نفوذها وتعتقل عددا من الشباب

شنت قوات النظام حملة اعتقالات في أحياء مدينة دير الزور، طالت عددا من الشبان لسوقهم إلى الخدمة الإلزامية في قواتها.

وكانت قوات النظام قد نفذت حملات في عدد من المحافظات السورية خلال الشهر الفائت في كل من حلب وحماة وريف دمشق، فضلا عن الاعتقالات التي تجري في ريف درعا والتي تنتهي بسوق الشباب إلى الخدمة الإلزامية.

ويتخوف الأهالي من المصير والخطر الذي سيواجه أبنائهم أثناء الخدمة الإلزامية، مما يدفع البعض لتهريبه إلى دول الجوار.

ويشتكي عناصر في قوات النظام من عدم كفاية وجبات الطعام التي تقدم للعناصر في الخدمة الإلزامية والاحتياطية، حيث يضطرون لشراء المواد بأسعار مضاعفة، ما يرهق ذوي العناصر نتيجة دفع تلك المصاريف الإضافية.

يشار إلى أن وزارة الدفاع التابعة للنظام أعلنت في 21 آذار الفائت، وقف جميع عمليات السوق إلى الخدمة العسكرية بشقية الإلزامي والاحتياطي، بسبب الأوضاع الصحية والإجراءات الوقائية حول فيروس “كورونا”.