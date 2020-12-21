لسوقهم إلى “الخدمة الإلزامية”.. قوات النظام تعتقل عشرات الشبان من مناطق ريف دير الزور الغربي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: لا يزال الشبان ضمن مناطق نفوذ النظام يتهربون من تأدية الخدمة الإلزامية، لعدم رغبتهم بالانخراط في قوات النظام والمشاركة في جرائمها، فضلاً عن المصاعب والذل التي يلاقيه الشاب أثناء تأديته الخدمة الإلزامية، في ظل الظروف الإقتصادية السيئة.

وفي سياق ذلك، نشرت قوات النظام حواجز طيارة على الطرقات الغربية لمدينة دير الزور، واعتقلت عشرات الشبان بهدف سوقهم إلى الخدمة الإلزامية في جيش النظام السوري.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادت، في 17 ديسمبر/كانون الأول، بأن أجهزة النظام الأمنية تواصل حملات الدهم والاعتقال ضمن مناطق نفوذها في دير الزور، وذلك من أجل سوق المتخلفين والمطلوبين للخدمة الإلزامية ضمن جيش النظام، حيث قامت دوريات تابعة للأمن العسكري في مدينة دير الزور، باعتقال عدد من الشبان خلال الساعات الفائتة.

ونشر المرصد السوري في الثالث من الشهر الجاري، أن “أجهزة النظام” الأمنية، اعتقلت نحو 15 شابًا من مدينة دير الزور، بهدف سوقهم للخدمة الإلزامية.