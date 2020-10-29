لصعوبة تأمين مادة القمح وارتفاع التكاليف.. حكومة النظام تصدر قرارات جديدة وترفع سعر ربطة الخبز إلى الضعف

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام، اليوم، قرارات تتضمن تعديل سعر مبيع طن الطحين المدعوم ليصبح بـ40 ألف ليرة سورية، إضافة إلى تعديل سعر مبيع الكيلو غرام الواحد من مادة الخبز المرقد العربي المدعوم بدون كيس ليصبح بمبلغ 75ليرة سورية فقط، وتحديد سعر الربطة المعبأة بكيس بلاستيك بـ 100 ليرة سورية للمعتدين والمستهلكين، أي ضعف السعر القديم.

يذكر أن ربطة الخبز كانت تباع بمبلغ 50 ليرة سورية.

وتأتي هذه القرارات في ظل الحصار الإقتصادي المفروض على النظام السوري، وانخفاض إنتاج سورية من القمح، إضافة إلى صعوبة تأمين مادة القمح وارتفاع تكاليف نقله ومستلزمات إنتاجه.

وكانت “الإدارة الذاتية”، لمناطق شمال شرق سوريا أصدرت، في 6 حزيران/يونيو الفائت، قراراً يقضي بمنع تصدير “محصول القمح” خارج حدود مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، من خلال بيان رسمي صادر عنها.