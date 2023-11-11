لصوص يهاجمون قطيعا من الأغنام ويطلقون النار على راعيها

محافظة ديرالزور: استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر، مواطنا من أبناء بلدة الطيانة شرقي ديرالزور، في بادية “أم غربة” ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، أثناء رعيه المواشي، محاولين سرقتها، مما أدى لإصابته بطلق ناري في الكتف، تم نقله إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

وأشار المرصد السوري في 9 أيلول الفائت إلى أن مسلحين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” هاجموا مجموعة من رعاة الأغنام مع قطعانهم في بادية الشولا بريف دير الزور.

ووفقا للمصادر، فإن الرعاة من أبناء قبيلة البوسرايا، اشتبكوا مع المسلحين، مما أدى إلى إصابة بعض الرعاة بجروح، في حين ناشد أبناء القبيلة مساعدة الرعاة ” قبل أن يتم تصفيتهم أو ذبحهم.