لضبط الحدود من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.. “التحالف الدولي” وقسد يعتزمان تشكيل قوة عسكرية من العشائر العربية في منطقة الحدود السورية – العراقية بريف الحسكة

لضبط الحدود من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.. “التحالف الدولي” وقسد يعتزمان تشكيل قوة عسكرية من العشائر العربية في منطقة الحدود السورية – العراقية بريف الحسكة

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن “التحالف الدولي” وقوات سوريا الديمقراطية يعتزمان تشكيل قوة عسكرية تحت مسمى “لواء الفزعة” مهمتها ضبط الحدود السورية – العراقية بريف الحسكة من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، وبحسب نشطاء المرصد السوري، فإن القوة التي يتم تشكيلها ستضم نحو 1800 مقاتل جلهم من أبناء العشائر العربية في المنطقة الحدودية بريف الحسكة.