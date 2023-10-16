لضرب المنطقة من جديد.. الميليشيات الإيرانية تقوم بتجنيد الشبان وإرسالهم إلى مناطق قسد شرق الفرات

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الميليشيات التابعة لإيران تسعى خلال الأيام القليلة القادمة إلى خلق حالة من الفوضى والبلبة في مناطق قوات سوريا الديمقراطية.

ووفقا لمصادر المرصد فإن قيادة المليشيات ستقوم بإرسال مقاتلين مدربين من الأفغان والباكستانيون، إلى المنطقة ومهماهم فقط قيادة تلك المجموعات على أن يتم تدريب محليين من أبناء شرق الفرات.

وأضافت مصادر المرصد، بأن الشريط النهري الفاصل بين مناطق الميليشيات الإيرانية ومناطق سيطرة قسد يشهد تحركات مريبة خلال الآونة الأخيرة.

يأتي ذلك مع استمرار المليشيات الإيرانية باستفطاب الشباب وتجنيدهم بصفوفها بمغريات كثيرة.

يذكر أن المرصد السوري أشار قبل يومين، إلى مناطق سورية عدة تحركات متصاعدة للميليشيات التابعة لإيران، تتمثل بتغير مواقع ونقل سلاح وذخيرة من مكان لآخر، فبعد الضربات الإسرائيلية يوم الخميس، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عمليات إعادة تموضع عدة قامت بها الميليشيات التابعة لإيران في دمشق وريفها وحمص ودير الزور، تخوفاً من ضربات إسرائيلية جديدة، حيث جرت عمليات نقل أسلحة وذخائر لمواقع تعتقد الميليشيات أنها أكثر آمنا من سابقتها، كما أوعزت لعناصرها بالاستنفار ورفع الجاهزية في المناطق آنفة الذكر.