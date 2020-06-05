لعدم إعطاءهم حبوب “ترامادول”.. عناصر في “الدفاع الوطني” يعتدون بالضرب على عاملين بأحد الصيدليات في مدينة الميادين

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عناصر ضمن “الدفاع الوطني” الموال لقوات النظام، عمدوا إلى الاعتداء بالضرب المبرح على العاملين بصيدلية مشفى “الحماد” الخاص في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الاعتداء جاء بسبب رفض العاملين في الصيدلية إعطاء العناصر لدواء ترامادول (Tramadol) الذي يتم استخدامه كنوع من المخدر

وكان المرصد السوري نشر في الـ 19 من شهر نيسان الفائت، أن دورية تابعة لـ “الأمن العسكري” ضمن لقوات النظام باعتقال أحد عناصر “الدفاع الوطني” في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، بتهمة “تصوير مقرات عسكرية” في منطقة الكورنيش بالمدينة، كما رصد المرصد السوري منتصف نيسان المنصرم، استياءًا شعبياً كبير في مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لقوات النظام بريف دير الزور الشرقي، وذلك بسبب قيام عناصر من “الدفاع الوطني” بإطلاق نار عشوائي في الهواء بشكل مكثف، “ابتهاجاً” بعدة قائد مليشيا الدفاع الوطني في الميادين المدعو (م.ا) من دمشق بعد تماثله للشفاء عقب تعرضه لحادث سير, وتسببت عملية إطلاق النار تلك بذعر لدى المواطنين واستياءًا كبيراً.