لعدم امتلاكها تراخيص من “الإدارة الذاتية”.. “الأسايش” تغلق مكاتب “صرافة وحوالات” مالية في محافظة الحسكة

لعدم امتلاكها تراخيص من “الإدارة الذاتية”.. “الأسايش” تغلق مكاتب “صرافة وحوالات” مالية في محافظة الحسكة

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، داهمت مكاتب تعمل في مجال “الصرافة والحوالات” في كل من الدرباسية وعامودا ومدينة القامشلي، وبحسب مصادر المرصد السوري، عمدت قوات “الأسايش” إلى إغلاق بعض المكاتب العاملة في مجال “الصرافة والحوالات” في المناطق آنفة الذكر، بعد مداهمتها بأسلوب “همجي” وفقاً للأهالي، ومصادرة معداتها من حواسيب وهواتف، لإجبار أصحاب المكاتب على استخراج تراخيص عمل من “الإدارة الذاتية”.

والجدير بالذكر أن مكاتب “الحوالات والصرافة” التي جرى مداهمتها وإغلاقها، تمتلك تراخيص سابقة من النظام السوري.