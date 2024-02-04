لعدم تدوين أسمائهم.. أهالي بلدة الشعفة بريف دير الزور يطالبون مكتب المحروقات في المنطقة الشرقية بمخصصاتهم للتدفئة

يشتكي أهالي حي “الخصيم” في بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”، من عدم توزيع مخصصاتهم من مادة مازوت التدفئة، في ظل فصل الشتاء، بينما وزعت المخصصات على أهالي بلدات وقرى أخرى في ريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي لقى استهجان شعبي من قبل أهالي البلدة.

بينما قال مكتب المحروقات في المجلس المدني للمنطقة الشرقية في دير الزور:” إن أسماء أهالي الحي لم تنزل في جداول التوزيع، بسبب خطأ خلال تدوين الإحصائيات، وعليه تم رفع ملحق بأسماء أهالي الحي إلى لجنة المحروقات، لكنهم تأخروا في اعتماده، لأن المشكلة تزامنت مع قصف الدولة التركية للمنشآت النفطية، مما شكل ضغطا على اللجنة كونه في فصل الشتاء يزداد الطلب على المادة سواء للتدفئة أو للبدء بالموسم الشتوي ودعم المشاريع الزراعية والصناعية.

(م.ع) أحد أهالي حي الخصيم في بلدة الشعفة يقول:” إنه لم يحصل على مستحقاته من مادة المازوت للسنة الثانية على التوالي، وهو غير قادر على توفير المادة من السوق السوداء بسبب ارتفاع الأسعار.

فيما وجه ندائه للجهات المعنيين بالوقوف على الأمر وحل هذه المشكلة المتكررة.

(ع.ص) من ذات الحي قال لنشطاء المرصد السوري لحقوق الانسان:” أن مكتب المحروقات في المجلس المدني للمنطقة الشرقية يتحجج ويماطل ولا يريد تسليم الحي مخصصاته، وهذا الأمر ليس بجديد كون هذا الخطأ مستمر منذ عامين على التوالي، وتحرم عشرات العوائل من مستحقاتها دون النظر في الأمر.

وتحدث (خ.خ) لنشطاء المرصد السوري لحقوق الانسان قائلا : “نعيش في أيام باردة الأجواء، وأسعار المحروقات في السوق السوداء مرتفعة، وأسعار الحطب كذلك الأمر، ولا نستطيع تأمين الدفء لأطفالنا، فالعائلة الواحدة تحتاج لأكثر من 300 لتر خلال فصل الشتاء، وهناك عوائل تحتاج لأضعاف ذلك.

(ب.ح) أشار من جانبه في حديثه لنشطاء المرصد السوري، إلى أن منطقة دير الزور غنية بالموارد النفطية، إلا أن هناك عوائل لم تحصل على مخصصاتهم، وعائلتي من ضمنهم، على الرغم من رفع اسمائنا في الملحق لدى مكتب المحروقات منذ أكثر من شهرين، وحتى الآن لم نحصل على المخصصات، إن لم نحصل عليها الآن فمتى؟ يكاد فصل الشتاء ينقضي.