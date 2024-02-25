لغم من مخلفات الحرب يودي بحياة طفلين ويصيب ثالث بجروح قرب قاعدة “التحالف الدولي” شمالي دير الزور 

محافظة دير الزور: فارق طفلان حياتهما وأصيب ثالث بجروح بليغة إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بالقرب من معمل كونيكو للغاز، التي تتمركز ضمنه قوات “التحالف الدولي” شمالي دير الزور، حيث تم نقل الطفل المصاب إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

وتنتشر مخلفات الحرب على مساحات جغرافية واسعة من الأراضي السورية، وسط تقاعس المنظمات والسلطات المحلية عن إزالتها.

وبذلك، يرتفع إلى 21 بينهم سيدة و17 طفل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 34 شخص، من ضمنهم سيدة و26 طفل

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 12 بينهم سيدة و8 أطفال وأصيب 25 بينهم سيدة و17 طفل.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 9 أطفال وأصيب 9 أطفال آخرين بجراح