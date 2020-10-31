لغم أرضي يقتل ويجرح 3 من عناصر قوات سوريا الديمقراطية في محيط حقل العمر النفطي شرقي دير الزور

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب اثنان آخران، إثر انفجار لغم بسيارة عسكرية، زرعه مجهولون على طريق حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 587 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 206 مدنيا، من بينهم 15 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 377 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.