لغم من مخلفات الحرب يقتل ويصيب 4 مواطنين عند أطراف مدينة حلب الغربية

استشهد مواطن وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة، نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحرب بسيارة تقل مواطنين قرب مناشر بلدة منيان عند الأطراف الغربية لمدينة حلب.

وكان المرصد السوري قد وثّق، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، استشهاد مواطن وإصابة 4 من عمال قطاف الزيتون، نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحرب في الأراضي الزراعية في منطقة قصر المخرم بريف حماة الشمالي.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 375 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و111 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.