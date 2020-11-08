لغم من مخلفات الحرب يقتل ويصيب 5 من عمال قطاف الزيتون في ريف حماة 

وثّق المرصد السوري، اليوم، استشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين، نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحرب في الأراضي الزراعية أثناء عملهم بقطاف الزيتون في منطقة قصر المخرم بريف حماة الشمالي.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 374 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و111 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.