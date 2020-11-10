لغم من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” يصيب مواطن في ريف الحسكة

انفجر لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في قرية كشكش جبور جنوب بلدة الشدادي بـ20 كيلو متر في ريف الحسكة، ما أدى إلى إصابة راعي أغنام بجروح خطيرة.

ولا تزال مخلفات الحرب تزهق أرواح السوريين في جميع المناطق التي شهدت حروب وصراعات بين القوى المختلفة

وكان المرصد السوري قد وثّق، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، استشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين، نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحرب في الأراضي الزراعية أثناء عملهم بقطاف الزيتون في منطقة قصر المخرم بريف حماة الشمالي.