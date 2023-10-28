لغياب المحاسبة والقانون.. الفصائل الموالية لأنقرة تسرق محاصيل زراعية وتقطع 25 شجرة زيتون وتستولي على منزل في ريف عفرين

محافظة حلب: تشهد منطقة “غصن الزيتون” الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، مع بدء موسم جني الزيتون، انتهاكات جمة، من حيث سرقة المحاصيل وفرض إتاوات مالية، بالإضافة إلى الاستمرار في عمليات الاستيلاء على منازل المدنيين.

وفي هذا السياق، أقدم عناصر فصيل “أحرار الشرقية” بسرقة محصول 60 شجرة زيتون، الواقع بين قريتي مسكة وبرجكه، حيث يعود ملكيتها لمواطن ينحدر من قرية مسكة تحتاني بريف جنديرس الغربي.

وفي ناحية بلبل بريف عفرين، أقدم عناصر فصيل تابع لـ “السلطان مراد” على قطع 25 شجرة زيتون، تعود ملكيتها إلى مواطن من أهالي الناحية، بهدف بيعها كحطب للمنفعة المادية، تزامنا مع قيام عناصر الفصيل ذاته بنصب الخيم بين أراضي الزيتون في قرى الناحية لمنع الأهالي من جني محاصيلهم، دون أن تحرك الجهات المسيطرة ساكناً حيال ما يجري من الانتهاكات في المنطقة.

وفي قرية عدامو التابعة لناحية راجو بريف عفرين، قام عناصر فصيل “فيلق الشام” على سرقة محصول الزيتون يعود ملكيتها لمواطن من أهالي القرية.

وفي خضم الحديث عن الانتهاكات، استولى عناصر يتبعون لـ “جيش النخبة” على منزل يعود ملكيته لمواطن من سكان المنطقة الأصليين، ومن ثم قاموا ببيعه لمواطن ينحدر من مدينة إدلب بمبلغ تقدر 1500 دولار أمريكي، بعد أن تم بيع محتوياته، وذلك في قرية زيتوناك التابعة لناحية شران بريف عفرين، مستغلين الحالة الصحية للمواطن الذي كان يتلقى العلاج في مدينة إعزاز.

وفي ناحية معبطلي، عمد عناصر فصيل تابع لـ “سليما شاه” المعروف بـ العمشات” على فرض إتاوات مالية على محصول الزيتون، فضلاً عن إجبار المزارعين بإعطاء كميات كبيرة من الزيت تحت اسم “الزكاة”، حيث تذهب لصالح الفصيل فيما بعد.