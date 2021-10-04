لغياب المواد المخبرية اللازمة لإجراء التحاليل.. السلطات الصحية توقف عمليات مسح الاختبار  الخاص بـ”كورونا”

أعلنت السلطات الصحية في إدلب عن توقف إجراء عمليات المسح لاختبار فيروس “كورونا” في المنطقة، لغياب المواد المخبرية اللازمة لإجراء التحاليل، حتى 11 تشرين الأول.

وكانت السلطات الصحية قد سجلت إصابة جديدة في مناطق شمال غربي سوريا.

لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في المنطقة إلى 74750، بينما بلغت حالات الشفاء 39393 حالة، كما بلغت حصيلة الوفيات 1260 حالة.

وتشهد مناطق شمال غرب سورية غيابًا للإجراءات الوقائية، وعدم إلتزام المواطنين بالتقيد بالإجراءات المفروضة في الأسواق والأماكن العامة