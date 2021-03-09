لقاء بين ضباط روس وأتراك عند الحدود السورية – التركية بريف الحسكة.. والقوات الروسية تسيّر دورية بريف الدرباسية

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان من ريف الحسكة، بأن اجتماعاً جرى صباح اليوم الثلاثاء، عند الحدود السورية – التركية في منطقة شيريك بريف الدرباسية، بين ضباط روس وضباط أتراك، حيث تباحث الجانبين قضية الدوريات المشتركة والوضع في المنطقة، عقب ذلك قامت القوات الروسية بتسيير دورية فردية مؤلفة من 3 مدرعات، تجولت بريف الدرباسية ووصلت إلى ريف أبو رأسين (زركان)، ثم إلى منطقة كسرى، فيما من المرتقب أن تخرج دورية مشتركة بين الروس والأتراك يوم الخميس القادم.

المرصد السوري رصد في 25 فبراير / شباط، دورية روسية – تركية مشتركة، انطلقت من منطقة شيريك، بمشاركة 5 عربات روسية و4 تركية وسط تحليق طائرات مروحية روسية، وتوجهت الدورية المشتركة إلى قرى ظهر العرب وكسرى وقيروان وتل دحيلة وكوكوند وهاجوغلي وعطيشان وقنيطرة وقرمانية غرب مدينة الدرباسية بريف الحسكة، قبل أن تعود أدراجها إلى نقطة الانطلاق.