لقاء بين ممثلي الإدارة الذاتية وممثلي عدد من الدول الأوروبية الخارجية الأمريكية

بتاريخ 3 حزيران الجاري عُقد لقاء مشترك وموسع عبر خدمة زوم بين وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وممثلي عدد من الدول الأوروبية و الخارجية الأمريكية وذلك للتباحث حول العديد من القضايا الهامة في شمال شرق سوريا والوضع الأمني والأقتصادي في المنطقة.

شارك في الأجتماع من طرف الإدارة بدران جياكرد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي، عبدالكريم عمر الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية، عبدالسلام مصطفى ممثل الإدارة الذاتية في أوروبا، شيارعلي ممثل الإدارة في الدول الإسكندنافية ، وممثلي وزارات الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، السويد، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، سويسرا، فنلندا، بلجيكا، الدانمارك، هولندا، إيطاليا، كندا، النرويج، بالإضافة إلى مجلس الاتحاد الأوروبي، الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية EEAS، المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية DG ECHO، المديرية العامة للمفوضية الأوروبية للهجرة والشؤون الداخلية DG HOME .

خلال اللقاء تم تبادل وجهات النظر بخصوص ملف مقاتلي داعش وعوائلهم ( أطفال ونساء ) في المخيمات وبصورة خاصة مخيم الهول،وأكد ممثلو الإدارة الذاتية بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتعاون والتنسيق مع الإدارة لمواجهة هذا الملف المعقد الذي لا تستطيع الإدارة تحمله لوحدها، وطالبت الإدارة هذه الدول وبشكل واضح وصريح بضرورة استعادة رعاياها من الأطفال والنساء اللواتي لم يرتكبن جرائم في شمال وشرق سوريا، وضرورة تقديم الدعم الاقتصادي والأمني للإدارة الذاتية وذلك للعمل على مخيم الهول وبناء ملاحق جديدة لتقسيم المخيم للسيطرة عليه والحد من عمليات التهريب ولبناء مراكز لإعادة التأهيل وغيرها، بالإضافة إلى دعم الإدارة بخصوص تحقيق العدالة وضرورة تشكيل محكمة عادلة لمحاكمة مقاتلي داعش والنساء اللواتي ارتكبن الجرائم في مناطق الإدارة، كما تم الطلب بتعويض ضحايا الإرهاب والمتضررين من الإرهاب (عوائل الشهداء والأطفال اليتامى، وجرحى الحرب وذوي الإعاقات الدائمة) وفي هذا السياق تم تقديم تصور واضح ومشاريع لكيفية دعم هذه المجموعات.

وقال عبدالكريم عمر بان “اللقاء كان مفيداَ ووجهات النظر كانت متقاربة وكان هناك تجاوب واضح من هذه الدول مع طلبات الادارة الذاتية وتم التأكيد على ضرورة تعاون هذه الدول وتحمل المسؤوليات وتقديم الدعم لتخفيف العبء عن الإدارة الذاتية وضرورة مواجهة هذا الملف بشكل مشترك”.