«لقاح كورونا» إلى سوريا في أبريل

قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستنشر فرقا في أنحاء سوريا لتنفيذ برنامج تطعيم يشمل كلا من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والأراضي الخارجة عن سيطرة الدولة ربما بحلول أبريل (نيسان)، وفق «رويترز».

وقالت الدكتورة أكجمال ماجتيموفا، ممثلة منظمة الصحة العالمية في دمشق، أول من أمس (الأربعاء) إن برنامج كوفاكس التابع للمنظمة يعتزم تطعيم خمسة ملايين سوري، أي ما يماثل 20 في المائة من السكان، في جميع أنحاء البلاد رغم دخول الصراع عامه الحادي عشر.

وتابعت: «نعد خطتنا بشأن توزيع اللقاح مع وزارة الصحة لضمان أن يسير البرنامج وفقا لما هو مقرر له»، مضيفة أن الأولوية ستكون لتطعيم الطواقم الطبية والعاملين في مجال الخدمات الاجتماعية والفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة».

ويعيش معظم السوريين في مناطق باتت خاضعة الآن لسيطرة الحكومة، لكن المسلحين ما زالوا يسيطرون على مناطق في الشمال الغربي كما تسيطر إدارة يقودها الأكراد على جزء كبير من الشمال الشرقي. وأدت الحرب في سوريا إلى نزوح نحو ربع السكان داخل البلاد ويعيش الكثير منهم داخل مخيمات.

وفي الأسبوع الماضي قال تحالف جافي، الذي يشارك في قيادة برنامج كوفاكس مع منظمة الصحة العالمية، إنه يهدف إلى إرسال 2.3 مليار جرعة لقاح إلى جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2021 منها 1.8 مليار جرعة مجانية للدول منخفضة الدخل.

وفيما يتعلق بتنفيذ حملة التطعيم في سوريا قالت ماجتيموفا لـ«رويترز» في مقابلة عبر الهاتف من دمشق: «آمل حقا أن تبدأ الحملة في أبريل لكن الأمر قد يستغرق وقتا أطول اعتمادا على الكثير من العوامل». وأضافت «علينا أن نتعامل مع الكثير من الأشياء المجهولة».

وقالت ماجتيموفا إن أي إمدادات من اللقاحات الآمنة والفعالة التي تستطيع سوريا الحصول عليها ستساعد في توفير اللقاحات على نحو أكبر. وليس لمنظمة الصحة العالمية أي دور في مثل هذه الاتفاقات الثنائية.

المصدر: الشرق الاوسط