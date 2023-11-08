لكسب الحاضنة الشعبية.. القوات الروسية توزع 300 سلة غذائية في ريف القامشلي

وزعت القوات الروسية مساعدات غذائية وطبية لأهالي قرية العويجة بريف القامشلي الجنوبي، وتتضمن المساعدات 300 سلة غذائية إضافة لخدمات طبية للأطفال والنساء والمسنين في القرية.

وتعمل القوات الروسية على محاولة كسب الحاضنة الشعبية ضمن مناطق النظام، مستغلة حالة الفقر والعوز والوضع المعيشي المتردي لأغلب فئات الشعب السوري.

وأشار المرصد السوري في 3 تشرين الثاني إلى أن مركز المصالحة الروسي وزع 300 سلة غذائية، على أهالي بلدة معلولا بريف دمشق.

كما وزع نحو 200 سلة من المساعدات الغذائية على أهالي قرية سوكاس بريف جبلة بمحافظة اللاذقية.

وفي 31 تشرين الأول الفائت، وزع مركز المصالحة الروسية مساعدات إنسانية ضمن مناطق سيطرة قوات النظام، حيث وزع المركز 300 سلة إغاثية، احتوت بداخلها مواد غذائية كالسكر والشاي والرز والعدس وذلك في قرية الديابية بريف دمشق.