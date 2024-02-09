لكسب الحاضنة الشعبية.. مركز المصالحة الروسي يوزع 300 سلة غذائية لأهالي بصرى الشام بريف درعا

محافظة درعا: وزع مركز المصالحة الروسي مساعدات إنسانية شملت 300 سلة غذائية على أهالي مدينة بصرى الشام بريف درعا بالإضافة إلى تقديم معدات طبية وأدوية وطرود غذائية لمشفى بصرى الشام الوطني.

وتستغل القوات الروسية الظروف المعيشية الصعبة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من خلال توزيع مساعدات إنسانية وإغاثية، بهدف كسب الحاضنة الشعبية في مناطق نفوذها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان في 6 شباط الجاري، توزيع مركز المصالحة الروسي بحطلة شرقي دير الزور، مساعدات إنسانية لأهالي حي “إصلاح الحسينية” بمدينة دير الزور، وشمل التوزيع 300 عائلة تضمنت المساعدات مواد غذائية من “سكر وأرز وشاي وطحين وزيت”.