لكسب الحاضنة الشعبية.. مركز المصالحة الروسي يوزع 200 سلة غذائية على أهالي قرية شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: وزع مركز المصالحة الروسي مساعدات إنسانية على الأهالي في قرية مظلوم ضمن مناطق سيطرة قوات النظام في ريف دير الزور الشرقي، حيث وزع المركز 200 سلة غذائية تضمنت مواد سكر وأرز وشاي وطحين، بالإضافة لتقديم العلاج الطبي، ويأتي ذلك في إطار التنافس الإيراني الروسي في مناطق دير الزور على استمالة الأهالي، ولإظهار روسيا الإنسانية.

وفي 10 شباط الجاري، وزع مركز المصالحة الروسي مساعدات إنسانية شملت 300 سلة غذائية على أهالي مدينة بصرى الشام بريف درعا بالإضافة إلى تقديم معدات طبية وأدوية وطرود غذائية لمشفى بصرى الشام الوطني.

وتستغل القوات الروسية الظروف المعيشية الصعبة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من خلال توزيع مساعدات إنسانية وإغاثية، بهدف كسب الحاضنة الشعبية في مناطق نفوذها.