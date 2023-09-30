لكسب الحاضنة الشعبية.. مركز المصالحة الروسي يوزع مساعدات إنسانية في عدة محافظات سورية

وزع مركز المصالحة الروسي مساعدات إنسانية خلال الأيام القليلة الفائتة للأهالي في عدة بلدات في محافظات سورية مختلفة، حيث وزع المركز مساعدات إنسانية في كل من بلدة عين بالوج بريف طرطوس، وبلدات البرقوم وخان طومان بريف حلب، وبلدة الفطيرو بريف اللاذقية، وحيي اليرموك والعباسية بمدينة درعا، وبلدة الناصرية بريف دمشق، وشملت المساعدات لكل منطقة 300 سلة غذائية.

ويأتي ذلك استمراراً للتنافس الروسي الإيراني على استقطاب الحاضنة الشعبية ضمن المحافظات الخاضعة لسيطرة قوات النظام.

وفي 19 أيلول الجاري، وزّع مركز المصالحة الروسي اليوم، مساعدات غذائية لـ 300 عائلة في بلدة حطلة شمالي مدينة دير الزور، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الإيرانية، وتضمنت مواد “سكر، أرز، طحين ،شاي وزيت”.