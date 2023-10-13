لكسب الحاضنة الشعبية.. مركز المصالحة الروسي يوزع مساعدات إنسانية وطبية في ريفي درعا واللاذقية

سلّم مركز المصالحة الروسي في سورية مجموعة من المساعدات الطبية إلى المشفى الوطني في درعا، وتضمنت المساعدات أكثر من 30 نوعاً من الأدوية منها أدوية العلاج والوقاية من الأمراض المعدية إضافة إلى مطهرات طبية.

كما وزع مساعدات إنسانية لأهالي مخيم غباغب وعلى أهالي قرية المال بريف درعا.

كما وزع مساعدات إنسانية على أهالي قرية زاما بريف اللاذقية، حيث تضمنت المساعدات 300 حصة لكل قرية.

ويأتي ذلك استمراراً للتنافس الروسي الإيراني على استقطاب الحاضنة الشعبية ضمن المحافظات الخاضعة لسيطرة قوات النظام.

وأشار المرصد السوري في 30 أيلول الفائت أن مركز المصالحة الروسي وزع مساعدات إنسانية على الأهالي في عدة بلدات في محافظات سورية مختلفة، حيث وزع المركز مساعدات إنسانية في كل من بلدة عين بالوج بريف طرطوس، وبلدة البرقوم بريف حلب، وبلدة الفطيرو بريف اللاذقية، وحيي اليرموك والعباسية بمدينة درعا، وبلدة الناصرية بريف دمشق، وشملت المساعدات لكل منطقة 300 سلة غذائية.