لكسب الحاضنة الشعبية.. مركز المصالحة الروسي يوزع 300 سلة غذائية على الأهالي في ريف دمشق الغربي

لكسب الحاضنة الشعبية.. مركز المصالحة الروسي يوزع 300 سلة غذائية على الأهالي في ريف دمشق الغربي

محافظة ريف دمشق: وزع مركز المصالحة الروسي اليوم، مساعدات إنسانية تضم 300 سلة غذائية، على أهالي قرية جديدة عرطوز في ريف دمشق الغربي.

وتستغل القوات الروسية الظروف المعيشية الصعبة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من خلال توزيع مساعدات إنسانية وإغاثية، بهدف كسب الحاضنة الشعبية في مناطق نفوذها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 18 كانون الثاني الجاري، بأن مركز المصالحة الروسي وزع 300 سلة غذائية على طلاب ومعلمي ثانوية السعادة في قرية عفرة بريف دمشق، بالإضافة إلى تقديم أدوية وكشوفات طبية للمرضى من أهالي القرية.

كما وزع المركز مساعدات إنسانية على الأسر الفقيرة بحي صالحية حطلة بريف ديرالزور الشرقي، تضمنت 300 سلة.