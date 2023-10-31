لكسب الحاضنة الشعبية مستغلة الوضع المعيشي.. القوات الروسية توزع 300 سلة غذائية بريف دمشق

محافظة ريف دمشق: وزعت القوات الروسية، اليوم، 300 سلة غذائية إغاثية، احتوت بدخلها مواد غذائية كالسكر والشاي والرز والعدس، وذلك في قرية الديابية بريف دمشق.

وتعمل القوات الروسية على كسب الحاضنة الشعبية لها ضمن مناطق النظام، مستغلة حالة الفقر والوضع المعيشي الصعب للشعب السوري في المنطقة.

وأشار المرصد السوري، في 28 من تشرين الأول الجاري، إلى توزيع مركز المصالحة الروسية مساعدات إنسانية ضمن مناطق سيطرة قوات النظام، حيث وزع المركز مساعدات إنسانية بلغت 3 طن على الأهالي في بلدة حيان بريف حلب الشمالي، كما وزع مساعدات بنحو 2.5 طن على أهالي قرية جنينية اسطامو بريف اللاذقية.