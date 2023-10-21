لكسب الحاضنة الشعبية.. منظمة إيرانية توزع سلال إغاثية في “عاصمة المـ ـيـ ـلــ ـيـ ـشـ ـيات الإيرانية في شرق سورية”

محافظة دير الزور: وزعت منظمة “الوعد الصادق” الإيرانية بالتنسيق مع المركز الثقافي الإيراني 100 سلة غذائية للمقربين من الميليشيات الإيرانية والموالين لها تضمنت ملابس شتوية ومنظفات تقدر قيمتها بـ 200 ألف ليرة سورية، وُزعت عن طريق البطاقة الأسرية في مدينة الميادين شرق دير الزور.

ويأتي ذلك، لكسب الحاضنة الشعبية في مناطق نفوذها، والتغلغل في النسيج الاجتماعي السوري بشتى الوسائل، تارة من خلال توزيع المساعدات، وتارة أخرى من خلال فتح مراكز تعليمية مجانية، لتعزيز نفوذها في المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 11 تشرين الأول الجاري، إعلان المركز الثقافي الإيراني بدير الزور عن بدء استقبال طلاب الشهادتين (الإعدادية والثانوية) الراغبين باتباع دورات تقوية في مواد “الرياضيات واللغة العربية والإنكليزية” مجانا، (طلاب وطالبات) مع تأمين باصات ذهاب وإياب، في مقر المركز الثقافي في فيلات البلدية مقابل جمعية سارية الحسون بدير الزور.