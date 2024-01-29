للأخذ بالثأر.. مسلحون يهاجمون منزل موطن ويقتلونه بمدينة الرستن شمالي حمص

شهدت مدينة الرستن بريف حمص الشمالي اشتباكات متقطعة صباح اليوم الاثنين بين عائلتين من أهالي المدينة، على خلفية مقتل أحد أبناء عشيرة التركاوي أواخر العام الماضي.

وأفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ما يقارب عشرة أشخاص مسلحين من عشيرة التركاوي قاموا بالهجوم على منزل الشخص الذي لقي مصرعه خلال الاشتباكات التي جرت على أطراف المدينة صباح اليوم.

وأشار نشطاء المرصد السوري إلى أن مدينة الرستن يتواجد ضمنها عدد من المفارز الأمنية التابعة للنظام السوري التي لم تحرك ساكناً طيلة فترة الاشتباكات، بالوقت الذي تم تسيير دورية من مرتبات فرع أمن الدولة إلى المنطقة عقب انسحاب المسلحين الذين أكدوا بأن هجومهم للأخذ بالثأر رداً على مقتل أحد أبناءهم العام الفائت.

تجدر الإشارة إلى أن مدن وبلدات ريف حمص الشمالي تشهد حالة من الانفلات الأمني لا سيما ضمن مدن تلبيسة والرستن والزعفرانة، الأمر الذي أدى لحالة استياء واسعة بين الأهالي الذين طالبوا مراراً بتحمل الأجهزة الأمنية مسؤولياتها تجاه حماية أرواحهم وأرزاقهم من عصابات الخطف والسرقة التي تنشط بشكل لافت.