للأسبوع الثاني على التوالي.. مولدات “الأمبيرات” بالرقة توقف عملها في بعض أحياء المدينة

للأسبوع الثاني على التوالي.. مولدات “الأمبيرات” بالرقة توقف عملها في بعض أحياء المدينة

تشهد أحياء متعددة من مركز مدينة الرقة توقف عمل مولدات “الأمبيرات” في الحارات والمناطق التي وصلتها الكهرباء النظامية.

ورصد نشطاء المرصد السوري بالرقة توقف عمل 243 مولدة في مناطق متفرقة، فيما بقيت 94 مولدة تعمل بمعدل 9 ساعات تشغيل.

وأرجأت مصادر المرصد إلى أن السبب يعود لتوقف تزويد تلك المولدات بمادة المازوت المدعوم، بعد ظهور أزمة أعقبت القصف التركي على المنشآت النفطية في شمال شرق سوريا التي استهدفت عديدا من محطات تكرير النفط والآبار.

وتقول السيدة علياء حسن من حي بستان البلدية بالرقة: نعاني الأمرين في حينا نتيجة قلة ساعات تشغيل الطاقة الكهربائية، وتوقف عمل مولدة “الأمبيرات”، مما يضطرنا إلى الاستعاضة بأدوات قديمة “ببور كاز” وأحياناً الحطب، لأجل الاستحمام والغسيل، كون أسطوانة الغاز قد بلغ ثمنها مايفوق قدرتنا على اقتناءها.

فيما يؤكد أبوخليل 58 عاماً من حي سيف الدولة، أن أزمة المحروقات خاصة المازوت واسطوانة الغاز وانعدام البديل من الطاقة الكهربائية، قد أثقلت كاهل المواطن بالرقة، وجعلت من البحث عن حلول للطاقة هي المؤرق الأول.

وبحسب مصادر المرصد السوري، بالرقة فقد بلغ عدد مولدات “الأمبيرات” 337 مولدة في كافة أحياء المدينة.