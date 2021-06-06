للاتفاق على مطالب وتقديمها إلى الإدارة المدنية.. وجهاء وشيوخ عشائر يجتمعون في منبج تزامناً مع زيادة مخصصات المدينة من المازوت

محافظة حلب: تشهد مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، اجتماعاً لوجهاء وشيوخ عشائر المنطقة، بغية التوصل إلى عريضة متطلبات لتقديمها إلى الإدارة المدنية في منبج، بما يتعلق بالأوضاع الراهنة وما شهدته المنطقة للموافقة عليها، وإعطاء مهلة لهم حتى يوم الخميس القادم، ووفقاً لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أبرز الطلبات ستكون حول إلغاء الجمارك وزيادة حصة منبج من المحروقات وتأمين الأعلاف والاسمنت بأسعار مناسبة، بالإضافة لحل الإدارة المدنية وانتخاب إدارة جديدة من قبل أهالي وسكان المنطقة، فضلاً عن إلغاء الكفالات على النازحين إلى منبج.

من جانبها أعلنت الإدارة الذاتية عن زيادة مخصصات منبج من مادة المازوت وتخصيص 440 لتر لكل عائلة بسعر 75 ليرة سورية لقاء اللتر الواحد.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى الإفراج عن 65 مدنيًا، كانت قد اعتقلتهم القوات العسكرية والأمنية خلال المظاهرات الأخيرة في منبج وريفها شرقي حلب.

وكانت الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع لشمال وشرق سوريا قد أصدرت، تعميمًا يقضي بقبول تأجيل جميع المكلفين لـ”الخدمة الإلزامية” من أبناء المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها، في كل من (عفرين بريف حلب، ورأس العين “سري كانييه” في الحسكة، ومناطق تل أبيض شمالي الرقة، حيث يبدأ العمل بالتعميم ابتداءًا من يوم غد الأحد 6 حزيران ولغاية نهاية العام الحالي، وجاء التعميم بناءًا على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل وفقًا للتعميم الصادر بتاريخ اليوم 5 حزيران.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة 5 حزيران، خروج مظاهرات في قرى واقعة بريف مدينة منبج الشرقي أبرزها قرية هدهد، وذلك ضد الأمور الحياتية في مناطقهم، لاسيما الأوضاع الخدمية والاقتصادية وقضية التجنيد الإجباري على الرغم من إيقاف الحملة في منبج.