للاستيلاء على منازل المهجرين.. فرقة الحمزة تقتحم منزلًا ضمن مناطق عملية “نبع السلام” وتطرد عائلة تسكنه

محافظة الحسكة :اقتحمت مجموعة من عناصر فرقة الحمزة منزل في حارة البزز، في مدينة رأس العين (سري كانييه) ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة، مساء اليوم، للاستيلاء على المنزل بحجة أن المنزل يعود إلى شخص كان يعمل سابقاً مع “الإدارة الذاتية”، وطالب عناصر فرقة الحمزة من ساكني المنزل بضرورة إخلائه فوراً.

وفي الأول من أكتوبر، اعتدى عناصر من فصيل صقور السنة التابعة للفرقة 20، بالضرب بحق امرأة في قرية العدوانية، بعد أن حاولت مقاومة عناصر الفصائل الموالية لتركيا أثناء اعتقال زوجها، في حين اجتمع عناصر الفصائل مع وجهاء من أبناء المنطقة، لحل الخلاف والمطالبة بالرجل المعتقل.

كما اعتدى عناصر مجموعة أمنية تتبع لفصيل صقور الشمال، على أحد وجهاء العشائر في قرية البديع الواقعة بمنطقة رأس العين في ريف الحسكة، بعد أن حاول اعتراضهم.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن عناصر الفصائل يترددون على القرية، ويطالبون الأهالي بدفع إتاوات وأسلحة فردية، ويواصلون انتهاكاتهم في تلك المنطقة.