للتأكيد عليهم بعدم استهداف القوات الأميركية.. وفد روسي رفيع المستوى يزور ضباط وقيادات النظام بدير الزور

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن وفد روسي رفيع المستوى، التقى بضباط وقيادات عسكرية ضمن الفرقة الرابعة والفرقة 17 والفرقة 18 بدير الزور، لمباحثة ومناقشة تطورات المنطقة، من بينهم العقيد طلال.

ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن الروس طالبوا القيادات السورية بالالتزام التام بالأوامر الصارمة حول عدم استهداف القواعد الأميركية في المنطقة بتاتاً.

المرصد السوري كان قد أشار قبل ساعات، إلى إصابة 7 عسكريين من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية العراقية، جراء الضربات الجوية الأميركية التي طالت مواقع عسكرية تابعة للميليشيات في باديتي البوكمال والميادين بريف دير الزور الشرقي، قرب الحدود السورية-العراقية، وسط معلومات مؤكدة عن قتلى، وطالت الضربات مستودعات للسلاح والذخائر ضمن مواقع عسكرية للميليشيات ما أدى لإلحاق أضرار مادية فادحة وتدمير للسلاح.

يذكر أن الميليشيات التابعة لإيران مستنفرة بعد الضربات الأميركية، كما شوهدت سيارات الإسعاف وهي تنقل الجرحى من منطقة البوكمال أيضاً.