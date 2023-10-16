للتخطيط لشن هجمات جديدة ضمن مناطق التحالف وقسد.. اجتماع بين قيادات من الحرس الثوري الإيراني وقائد قوات العشائر في الميادين شرقي دير الزور

للتخطيط لشن هجمات جديدة ضمن مناطق التحالف وقسد.. اجتماع بين قيادات من الحرس الثوري الإيراني وقائد قوات العشائر في الميادين شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بانعقاد اجتماع قبل أيام في مدينة الميادين “عاصمة الميليشيات الإيرانية” شرقي دير الزور، ضم “أبو غامد” قائد قوات العشائر في دير الزور ومدير المركز الثقافي الإيراني في الميادين، وقائد الحرس الثوري الإيراني وعدة قيادات أخرى، حيث تم تسليم “أبو غامد” مبلغ مالي قدره نحو 300 ألف دولار أمريكي، وذلك بهدف تنفيذ ضربات ضد قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي، ومن بين الأهداف قاعدة حقل العمر النفطي.

ووفقاً للمصادر، فإن هذه الخطوة تأتي بهدف توقف الخلايا التي تنفذ عمليات ضد قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي.

وفي السياق، أكدت المصادر وجود حالة استياء كبير لدى الكثير من عناصر قوات سوريا الديمقراطية لعدم الاهتمام لأمورهم، إذ ما زالت الرواتب منخفضة رغم الإعلان عن الزيادة، ولكن العناصر الذين انشقوا مؤخراً وانضموا لقوات سوريا الديمقراطية لم يحصلوا عليها، وبالنسبة للإدارة المدنية ولقوات سوريا الديمقراطية في دير الزور، فلا يوجد هناك أي تغيرات، ولاسيما في ملف متابعين الفاسدين وملف تحسين الظروف المعيشية وخفض الأسعار وتوفير المواد الغذائية والمحروقات.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم إلى أن الميليشيات التابعة لإيران تسعى خلال الأيام القليلة القادمة إلى خلق حالة من الفوضى والبلبة في مناطق قوات سوريا الديمقراطية.

ووفقا لمصادر المرصد فإن قيادة المليشيات ستقوم بإرسال مقاتلين مدربين من الأفغان والباكستانيون، إلى المنطقة ومهماهم فقط قيادة تلك المجموعات على أن يتم تدريب محليين من أبناء شرق الفرات.

وأضافت مصادر المرصد، بأن الشريط النهري الفاصل بين مناطق الميليشيات الإيرانية ومناطق سيطرة قسد يشهد تحركات مريبة خلال الآونة الأخيرة.