للتضليل إعلامياً.. قوات مكافحة الإرهاب تعتقل 9 أشخاص بينهم فتاة بتهمة تجارة المخدرات بدمشق وريفها

محافظة دمشق: ألقى عناصر فرع مكافحة المخدرات في العاصمة دمشق القبض على 9 أشخاص بينهم فتاة بتهمة تجارة وترويج المواد المخدرة، في عدة مدن ومناطق بدمشق وريفها؛ حيث شملت محلة الزهرة ومحلة الميدان وجرمانا والدويلعة، بالإضافة إلى ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزتهم، مؤلفة من الحشيش المخدر ومادة الكريستال وحبوب الكبتاغون والماريجوانا المخدرة، وذلك بالإشتراك مع أشخاص آخرين لازالوا طلقاء حتى الآن.

وتنتشر تجارة وترويج المواد المخدرة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، بضوء أخضر من الأجهزة الأمنية والمتنفذين، بالإضافة إلى تهريبها عبر الحدود الأردنية السورية، حيث يعمد النظام في أغلب إعتقالاته إلى الظهور بمظهر المكافح لهذه التجارة والتي تدار من قبل أشخاص ذو سلطة ونفوذ في المنطقة.

وأشار المرصد السوري في 11 شباط الجاري، إلى إندلاع اشتباكات بين مسلحين من عشيرة “البكارة” وآخرين من “آل البري” الموالين للنظام ، نتيجة خلاف على تجارة المواد المخدرة ضمن مناطق سيطرتهما في منطقة النيرب وباب الحديد جنوب شرق حلب ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام، وسط معلومات عن استمرار الاشتباكات، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.