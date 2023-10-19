للتغلغل في النسيج السوري وكسب الحاضنة الشعبية.. الميليشيات الإيرانية توزع مساعدات غذائية ومبالغ مالية في مدينة دير الزور

محافظة دير الزور: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بدخول 3 سيارات خاصة تابعة للميليشيات الإيرانية اليوم، إلى مدينة دير الزور تحمل مواد غذائية وألبسة نسائية ورجالية، وقامت بتوزيع المساعدات على أحياء المدينة، مع مبلغ مالي يقدر بـ 50 ألف ليرة سورية، على كل شخص يملك دفتر عائلة.

ويأتي ذلك، لكسب الحاضنة الشعبية في مناطق نفوذها، والتغلغل أكثر في النسيج السوري بشتى الوسائل، تارة من خلال توزيع المساعدات، وتارة من خلال فتح مراكز تعليمية مجانية، لتعزيز نفوذها في المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 11 تشرين الأول الجاري، إعلان المركز الثقافي الإيراني بدير الزور عن بدء استقبال طلاب الشهادتين (الإعدادية والثانوية) الراغبين باتباع دورات تقوية في مواد “الرياضيات واللغة العربية والإنكليزية” مجانا، (طلاب وطالبات) مع تأمين باصات ذهاب وإياب، في مقر المركز الثقافي في فيلات البلدية مقابل جمعية سارية الحسون بدير الزور.

وفي 20 أب الفائت، وزع “الحرس الثوري” الإيراني، وزع سلال غذائية و”قوالب ثلج” على عناصره في مركز نصر بحي الرصافة بمدينة دير الزور، وبلغ عدد السلال مايقارب 200، تتضمن “السكر والأرز والزيت والعدس”، بالإضافة مايقارب 300 قطعة ثلج على المواطنين من عامة الناس، حيث حضر التوزيع مدير المركز الثقافي الإيراني وعدد من العناصر المحليين التابعين لـ”الحرس الثوري” الإيراني.