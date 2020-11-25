للحد من عمليات التسلل والانشقاقات.. الفصائل الموالية لتركيا تعزز تواجدها على محاور ريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استقدام الفصائل الموالية لتركيا تعزيزات عسكرية وعناصر مزودة بأسلحة خفيفة لزيادة تعداد نقاط الحراسة على المحاور ونقاط التماس مع “قسد” على امتدادها من أبو راسين وصولاً إلى تل تمر في ريف الحسكة.

وتأتي هذه التعزيزات للحد من عمليات التسلل التي تنفذها “قسد” في مناطق “نبع السلام”، إضافة لمنع عمليات الانشقاق في صفوف الفصائل.

وكان 7 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا قد تمكنوا من الانشقاق والوصول إلى مناطق نفوذ “قسد” في منطقة أبو راسين (زركان) بريف الحسكة، في 31 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، فيما انشقت مجموعة سابقة مؤلفة من 8 عناصر باتجاه قوات سورية الديمقراطية قرب قرية الأسدية.

وكانت “قسد” قد نفذت عدة عمليات تسلل ضد الفصائل الموالية لتركيا في ريف الحسكة تمكنت خلالها من قتل وجرح العشرات من العناصر خلال شهر تشرين الأول الفائت.