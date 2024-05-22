للحصول على فدى مالية.. الاستخبارات التركية تعتقل 3 مواطنين عفرينيين بشكل تعسفي

محافظة حلب: اعتقل عناصر دورية مشتركة لكل من الاستخبارات التركية والشرطة العسكرية مواطنا من أهالي ناحية بلبل بريف عفرين، بعد عودته إلى مسقط رأسه قادما من مناطق النزوح في ريف حلب الشمالي، وذلك بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة.

كما قام عناصر دورية مشتركة أخرى بين الاستخبارات التركية والشرطة المدنية على اعتقال مواطن من أهالي قرية قرتقلاق التابعة لناحية شران بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة، وذلك بعد عودته إلى مسقط رأسه قادما من مناطق النزوح في ريف حلب الشمالي.

كما اعتقل عناصر حاجز يتبع للشرطة العسكرية في قرية سجو بريف إعزاز باعتقال مواطن من أهالي قرية ديكمداش التابعة لناحية شران بريف عفرين أثناء توجهه إلى مدينة اعزاز برفقة زوجته لمراجعة طبيب، واتهامه بالتعامل مع الإدارة الذاتية السابقة، بغية تحصيل فدية مالية منه.

وتواصل الفصائل الموالية لأنقرة وأجهزتها الاستخباراتية اعتقال المدنيين ضمن مناطق “غصن الزيتون”، بحجج واهية في سبيل الحصول على فدى مالية وتضييق الخناق على سكان المنطقة.