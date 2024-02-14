للحصول على فدية مالية.. الاستخبارات التركية والفصائل الموالية لها يعتقلان مواطنين اثنين بريف عفرين

محافظة حلب: اعتقل عناصر دورية مشتركة لكل من الاستخبارات التركية والشرطة المدنية خلال الأيام القليلة الفائتة، مواطنين اثنين من أهالي قرية كوليان تحتاني بناحية راجو بريف عفرين شمال غرب محافظة حلب، بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية” السابقة، وذلك بغية تحصيل فدية مالية منهما.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا.

وأشار المرصد السوري اليوم إلى أن عناصر دورية من الشرطة العسكرية التابعة لتركيا اعتقلوا 8 مواطنين من أهالي مدينة عفرين بينهم طفل، قبل أيام وينحدر بعضهم من قرية جويق وآخرين من قرية كمبروك، بذريعة المشاركة في تفجير دوار نوروز وسط مدينة عفرين، الذي وقع بتاريخ 6 شباط الجاري، حيث جرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهم.

ووفقاً لنشطاء المرصد السوري، فإن الاعتقالات التي طالب هؤلاء الـ 8 جرت بتهم وحجج واهية، وتأتي بهدف الحصول على فدى مالية.