للشهر الخامس على التوالي.. مظاهرات ضد هيئة تحرير الشام تطالب بالإفراج عن المعتقلين

تتواصل المظاهرات النسائية ضد هيئة تحرير الشام للشهر الخامس على التوالي في ريفي إدلب وحلب الخاضعين لسيطرة الهيئة، حيث تظاهرت نساء في قرية السحارة ضد هيئة تحرير الشام، طالبن بالإفراج عن ذويهم المعتقلين في سجون الهيئة التي اعتقلتهم بتهم مختلفة أبرزها الانتماء لحزب التحرير والتعاون مع خلايا “التنظيم”.

وخرجت مظاهرات في كل من مخيمات ريف حلب الجنوبي كفرة – ترمانين – الأتارب – إعزاز – صوران – الباب – السحارة بريف حلب، مخيمات تجمع الكرامة – مخيمات أطمة الغربية – مخيمات دير حسان – أطمة المدينة – كللي بريف إدلب، تطالب بالإفراج عن المعتقلين والتنديد بممارسات هيئة تحرير الشام من اعتقالات تعسفية وانتهاك لحرمات المنازل وترويع الآمنين على حد وصفهم.