للضغط على تركيا للانسحاب من رأس العين وتل أبيض.. ناشطون يطلقون حملة “عودة آمنة دون احتلال” ويسلمون مذكرات احتجاج إلى جهات دولية

للضغط على تركيا للانسحاب من رأس العين وتل أبيض.. ناشطون يطلقون حملة “عودة آمنة دون احتلال” ويسلمون مذكرات احتجاج إلى جهات دولية

أطلقت لجنة مهجري رأس العين (سري كانيه) حملة، في 8 تشرين الأول، تحت عنوان “عودة آمنة دون احتلال”، في الذكرى الثانية لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها على مدينتي رأس العين في ريف الحسكة وتل أبيض شمالي الرقة.

وفي سياق نشاطات لجنة مهجري رأس العين سلمت ، اليوم، مذكرة احتجاج بشكل رسمي إلى كل من مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة في مدينة القامشلي، ونسخة لـ”التحالف الدولي” في مدينة الحسكة، بالإضافة إلى تسليم نسخة من المذكرة لدائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية”، لتسليمها إلى وزارة الخارجية الروسية.

وتهدف اللجنة إلى مطالبة الجهات بالضغط على القوات التركية والفصائل الموالية لها للانسحاب من تلك المناطق لضمان عودة آمنة للمهجرين.

وزار وفد من اللجنة دائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة مهجري رأس العين (سري كانييه)، “إن مهام اللجنة تكمن في إيصال صوت المهجرين إلى المحافل الدولية، وكذلك الضغط لإخراج مرتزقة الاحتلال التركي من المدينة المحتلة”.

وسلم المتحدث الرسمي باسم اللجنة، إلى الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية، تنص المذكرة على ما يلي:

“إلى سيادة وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، إن سياسات الاحتلال التركي مرفوضة ومستهجنة في سري كانيه، لذا نطالب بوقف هذه السياسات والسلوكيات والتغيير الديمغرافي؛ لما تمثله من انتهاك صارخ للمعاهدات والمواثيق الدولية، التي تحمي حياة المدنيين. حيث حلت كارثة بالشعب في عفرين وسري كانيه/ رأس العين وتل أبيض والمناطق المحتلة الأخرى، نتيجة سلسلة عمليات عسكرية قامت بها تركيا والفصائل المسلحة السورية التابعة لها، والتي تقودها قيادات محسوبة على تنظيم داعش والقاعدة.

بعد مرور عامين على الاحتلال ومسلسل الانتهاكات فإن ما قامت به تركيا يخالف أدنى مبادئ حقوق الإنسان، والقيم الإنسانية والعهود والمواثيق الدولية، كذلك تخالف الاتفاقات التي وقعت عليها الدولة التركية بعدم تهديد أمن وسلم الدول الجارة.

من هنا نحن ممثلون عن لجنة مهجري سريه كانيه/ رأس العين، المنتخبة، نطلب من مقامكم تقديم يد العون والمساعدة لشعوب شمال وشرق سوريا وشعب رأس العين على وجه الخصوص، وكذلك الضغط على الدولة التركية والفصائل المسلحة التابعة لها، للانسحاب من مدينة سريه كانيه/ رأس العين، وباقي المدن السورية المحتلة، باعتباركم دولة ضامنة للاستقرار والقيام بالتزاماتكم والعمل على عودة آمنة لسكانها الأصليين واستعادة ممتلكات وأرزاق المدنيين، ونحن على ثقة تامة بأنكم لن تدّخروا جهداً في سبيل تحقيق مطالبنا المشروعة”.