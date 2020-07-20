للمرة الأولى.. الشرطة الروسية والقوات التركية تسيران دورية مشتركة على طريق “حلب – الحسكة”

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، بأن الشرطة الروسية سيرت دورية مشتركة مع القوات التركية، على طريق “m4” الواصل بين مدينة عين عيسى في ريف الرقة وبلدة تل تمر في ريف الحسكة، وهي الدورية المشتركة الأولى لهما في هذه المنطقة.

ووفقا للمصادر فإن الدوريات المشتركة التقت عند حاجز قرية “الشيركراك” في ريف عين عيسى بعد أن سارتا منفردتين لمسافات طويلة، تزامنا مع تحليق حوامات روسية لتأمين طريق الدورية المشتركة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ظهر اليوم، دورية عسكرية منفردة، سيرتها القوات الروسية في محيط بلدة “تل تمر” في ريف الشمالي لمحافظة الحسكة، في إطار التحركات الاعتيادية للقوات الروسية في تلك المنطقة.