للمرة الأولى.. القوات الروسية تستطلع ضمن المنطقة الفاصلة بين مناطق سيطرة القوات التركية و”قسد” بريف رأس العين

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وصول عربات عسكرية روسية إلى غرب منطقة الأسدية الواقعة في ريف رأس العين “سري كانييه” الشرقي، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الدورية الروسية تهدف لاستطلاع المنطقة وإزالة الألغام تمهيداً لإنشاء نقطة عسكرية متقدمة على مقربة من خطوط التماس بين مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها من طرف، وقوات سوريا الديمقراطية من طرف آخر، كما أن دخول القوات الروسية إلى تلك المنطقة يعد الأول من نوعه