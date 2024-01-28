للمرة الأولى.. القيادة الأمريكية تعترف بمقتل وإصابة نحو 30 من جنودها عند الحدود السورية-الأردنية

للمرة الأولى.. القيادة الأمريكية تعترف بمقتل وإصابة نحو 30 من جنودها عند الحدود السورية-الأردنية

اعترفت القيادة الوسطى الأمريكية بمقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين من القوات الأمريكية في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة عند الحدود السورية- الأردنية.

وهي الحصيلة الأكبر منذ بداية التصعيد واستهداف القواعد الأمريكية تزامنا مع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأشار المرصد السوري اليوم إلى أن قوات “التحالف الدولي” أسقطت مسيّرة أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران صباح اليوم، أثناء محاولتها استهداف قاعدة “التنف” التي تتمركز ضمنها قوات “التحالف الدولي” عند مثلث الحدود السورية -العراقية – الأردنية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـ 104 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران توزعت على النحو التالي:

— 24 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 15 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

—29 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

— 17 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 13 على قاعدة التنف

— 2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.

— 2 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية.

— 1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة.

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة