للمرة الأولى.. “المقاومة الإسلامية” تهاجم قاعدة “قسرك” بريف الحسكة.. وارتفاع عدد هجمات “الانتقام لغزة” إلى 23

هاجمت طائرات مسيرة أطلقتها “المقاومة الإسلامية” قاعدة قسرك شرقي تل تمر قرب طريق “m4” بريف الحسكة، وذلك للمرة الأولى منذ حملة التصعيد “انتقاما لغزة”.

وتمكنت قوات التحالف الدولي من إسقاطها قبل وصولها القاعدة العسكرية، عبر صاروخ مضاد للطيران انطلق من قاعدة تل بيدر.

يشار إلى أن الهجوم الجديد هو الثاني، خلال اليوم.

وأشار المرصد السوري، صباح اليوم، أن قوات “التحالف الدولي” تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين على الأقل، هاجمتا قاعدة التنف قرب الحدود السورية -العراقية-الأردنية، فجر اليوم، أطلقتها “المقاومة الإسلامية”.

كما تعرضت القاعدة لهجوم صاروخي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ تاريخ 19 تشرين الأول الجاري 23 استهدافا لقواعد “التحالف الدولي”. توزعت على النحو التالي: ، 5 على قاعدة التنف، و5 على قاعدة حقل العمر النفطي، و3 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، و1 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية، 3 على قاعدة خراب الجير برميلان، 4 على قاعدة الشدادي، و1 على قاعدة تل بيدر، 1 على قاعدة قسرك.