للمرة الأولى خلال العام.. الطائرات الروسية تقصف منطقة “خفض التصعيد” مستهدفة مواقع ضمن جبل الأكراد

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم السبت، تحليقاً لطائرات حربية روسية في أجواء جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، وسط تنفيذها لغارات على محور كبانة، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، وكانت الطائرات الروسية شنت في 28 الشهر الفائت، غارتين جويتين على محاور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، تزامنا مع تحليق أربعة مقاتلات روسيات في أجواء منطقة “بوتين – أردوغان”.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على الريف الإدلبي، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية مناطق في الفطيرة وسفوهن وكنصفرة ومحيط فليفل وبينين، ولا معلومات عن خسائر بشرية، فيما دون ذلك يسود الهدوء الحذر عموم منطقة “خفض التصعيد، كما حلقت طائرات استطلاع في أجواء منطقة “بوتين – أردوغان”.