 للمرة الأولى منذ أشهر.. الفصائل الموالية لأنقرة تقصف بلدة أبو رأسين (زركان) وسط حالة نزوح لأهالي المنطقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان فجر اليوم الاثنين، قصفاً صاروخياً نفذته الفصائل الموالية لأنقرة، على بلدة أبو رأسين (زركان) بريف الحسكة، حيث جرى استهداف البلدة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، ما أدى لإصابة مواطنة بجراح، عقب ذلك ردت قوات النظام وقصفت أماكن سيطرة الفصائل في ريف المنطقة، في حين شهدت البلدة نزوح لعددا من الأهالي بعد القصف، كما يذكر أن البلدة لم تتعرض لقصف منذ أشهر.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 23 من الشهر الجاري، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية، استهدف قرية باب الخير ومناطق أُخرى في ريف أبو رأسين شمالي الحسكة، ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية.