للمرة الأولى منذ بدء الدوريات المشتركة.. دورية تركية – روسية تقطع مسافة 40 كلم على اتستراد الـM4.. ولا صحة لاستهداف عربة روسية

نفت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان صحة الأنباء المتداولة، حول تفجير واستهداف لعربة روسية أثناء الدورية المشتركة برفقة القوات التركية على طريق اللاذقية – حلب الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، حيث أن ما جرى هو عطل فني بالعربة، وتم سحبها من قبل عربة تركية، يذكر أن الدورية المشتركة قطعت اليوم مسافة تقدر بأكثر من 40 كلم على طريق الـ “M4” وذلك للمرة الأولى منذ بدء تسيير الدوريات بالمنطقة هناك

وكان المرصد السوري رصد قبل قليل، خروج القوات الروسية ونظيرتها التركية بدورية مشتركة جديدة على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، حيث انطلقت الدورية من قرية ترنبة شرق إدلب نحو أطراف مدينة جسر الشغور الشرقية، وهذه المرة الأولى التي تصل إلى تلك المنطقة منذ بدء الدوريات، كما أن من الجدير ذكره أن الدورية المشتركة هي الـ 17 من نوعها على اتستراد الـ M4.