للمرة الأولى منذ نحو شهرين.. الطائرات الروسية تقصف مناطق في محافظة إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد عصر اليوم الثلاثاء، قيام الطائرات الروسية بشن 3 غارات على الأقل استهدفت القطاع الشمالي الغربي من محافظة إدلب، حيث جرى استهداف شمال غرب قرية حربنوش بريف إدلب ومحيط قرية قورقانيا، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، حيث تواصل الطائرات تحليقها في أجواء المنطقة، وهذه المرة الأولى التي تقوم روسيا بقصف إدلب منذ أوائل شهر ديسمبر الفائت.

وكان المرصد السوري رصد في 7 كانون الأول الفائت من العام 2020، غارة جوية نفذتها طائرة روسية على منطقة الشيخ بحر في الريف الشمالي الغربي لمحافظة إدلب، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية، تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء جبل الزاوية جنوبي إدلب.