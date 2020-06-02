للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار الجديد.. الطائرات الحربية الروسية تقصف منطقة “بوتين-أردوغان” 

قصفت الطائرات الحربية الروسية، مساء اليوم، محور كبانة في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار الجديد.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام استهدف مناطق في محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.

كما قصفت بعد منتصف الليل الاثنين-الثلاثاء، مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن بجبل الزاوية.

يأتي ذلك مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الـ 89 على التوالي.